«Велике будівництво» скінчилося, його більше не буде – Юрій Голік

«Велике будівництво» скінчилося» і більше його не буде. Про це у великому інтерв’ю виданню «Бабель» сказав ідеолог президентської програми Юрій Голік. Також він розповів, куди зник після 23 лютого, як пережив перші місяці повномасштабної війни та що думає про ситуацію, передає NNS.

Автори матеріалу нагадують, що Юрія Голика називали ідеологом, координатором і куратором масштабної президентської програми «Велике будівництво». Програму постійно критикували, звинувачуючи керівників у корупції, непрозорих тендерах і появі «картелю» з групи компаній, які отримували найбільші замовлення. Критикували й за те, що влада, замість того, щоб готуватися до повномасштабної війни та вкладати кошти в оборону, будувала дороги.

Плани на 2022 рік були масштабними — ще 11 лютого, за 13 днів до вторгнення росії, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко обіцяв побудувати 715 обʼєктів у 24 областях України. Туди входили 5,5 тис. кілометрів доріг, 282 заклади освіти, 68 медичних закладів, 339 спортивних об’єктів і понад 6 800 спортивних майданчиків. Лише на дороги планували витратити понад 140 мільярдів гривень.

Але все це перекреслила війна.

В інтерв’ю журналістам «Бабеля» Юрій Голік розпавів, що після 24 лютого не виїжджав з України і переважно знаходився у Києві. Такого широкомасштабного наступу росії він очікував.

Я був певен, що війна буде на Донбасі — росіяни підуть захоплювати «лнр» і «днр» і в жодному разі не полізуть на Херсон, Київ, Чернігів, Суми. Ніхто не проникнув у мозок до цього ідіота путіна. Судячи з того, скільки людей опинилися в Києві під час вторгнення, думаю, що ніхто не чекав такого нападу. Люди не могли повірити в те, що таке можливо у ХХІ столітті, – сказав Голік.

На питання журналістів, чи не краще було б витрачати гроші на підготовку до війни, про яку попереджали західні партнери, а не на дороги, Юрій Голік відповів, що питання неправильне.

Питання неправильне. Воно стоїть так: або армія, або дороги. Спитаймо ще: або армія, або лікарні? Або армія, або дитсадки? Або армія, або медичне обладнання? Чому не можна робити і дороги, і армію?

За його словами, гроші можна було знайти за бажанням на всі потреби.

У 2019 році на дороги витратили 19 мільярдів, а наступного року — уже 85 мільярдів. Знайшли ж позику? І Укравтодор став випускати євробонди. Аби було бажання. За «Велике будівництво» відповідали менеджери, які розуміли, що вони роблять, могли знайти гроші і довести їх до конкретних об’єктів, проблем не було. Якщо в Міністерстві оборони не відбувалося нічого, то скільки б грошей туди не виділили, на виході не буде нічого.

Можна подивитися, скільки виділили на Міноборони у 2020—2021 році та скільки вони витратили. Вони ніколи не витрачали всього, що на них виділяли, – сказав Голік.

Своє мовчання після 23 лютого він пояснив тим, що 99% його постів у Фейсбуці з 2019 року були про «Велике будівництво». То ж писати йому просто стало нічого

Також Юрій Голік розповів, що його бізнесу вдалося вижити, хоча досягти довоєнних оборотів буде важко. В перші два місяці після повномасштабного вторгнення доходи були нульовими. Зараз все потроху оживає.

Будь-яка криза для бізнесмена — можливість переосмислити і подумати, що можна поміняти в бізнесі. Що зробити інакше. Було багато речей, до яких ти звик: дохідність, прибуток, дивіденди. А тут раз — тебе по голові вдарили, і треба швидко щось придумати, – сказав Юрій Голік.

Що стосується «Великого будівництва», то гроші з програми забрали.

Зараз роботи ведуться в межах експлуатаційного утримання або якихось аварійних робіт. Їхні обсяги стали в тисячу разів меншими, ніж були за мирного життя. За минулий рік залишилися борги у розмірі 16 мільярдів гривень. Їх потрібно віддавати. Але…

Я розумію, що прямо зараз це не на часі, всі зайняті війною, і поки вона триває, цього ніхто не обговорюватиме. Але стовідсотково це питання потрібно буде закривати, бо якщо не закриємо ― нічим буде будувати, – сказав Голік.

Проте, за його словами, «Велике будівництво» закінчилося і його більше не буде. Буде щось нове.

Чи братиме участь у післявоєнних програмах пан Голік?

Для цього мають покликати і запросити, або потрібно бігати і кричати: «Я хочу, я хочу!» А я не хочу, у мене все добре. Мені й так комфортно. Я вважаю, що це якийсь етап життя, коли все, «Велике будівництво» завершилося. От усе, що буде після війни, це не «Велике будівництво». Гіпервелике будівництво. Щось інше, концептуально нове. Велике відновлення, – відповів він.

«Відновлювати потрібно вже зараз» — куратор Великого будівництва Юрій Голік