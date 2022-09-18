«Важко зупинити»: використання росією іранських дронів-камікадзе в Україні створило нові ризики

В ході бойових дій в Україні було вже неодноразово зафіксовано використання росією іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Їх застосування створило нові ризики, вважають військові. Про особливості ударних безпілотників і їх вагому загрозу розповів виданню The Wall Street Journal полковник Збройних Сил України Родіон Кулагін, пише Мілітарний, передає NNS.

Офіцер 92-ї окремої механізованої бригади повідомив, що іранські ударні безпілотники Shahed-136 росіяни застосовують переважно на Харківщині для ураження українських сил (від редакції – нещодавно було зафіксовано застосування такого дрону й у Нікополі на Дніпропетровщині)

У Харківській області оператори іранських боєприпасів, що баражують, намагаються вражати самохідні гаубиці, бронетранспортери та транспортні засоби українських військових і, на жаль,мають деякий успіх у цьому.

За словами полковника Кулагіна, перед широкомасштабним застосуванням «Shahed-136», минулого місяця РФ провела випробування, завдавши удару по позиціям артилеристів з155-мм гаубицею М777.

За його словами, ще один іранський безпілотник вийшов із ладу.

«В інших областях росіяни мають перевагу в артилерії, і їм цього достатньо. На Харківщині вони вже не мають цієї переваги в артилерії, і тому почали використовувати ці безпілотники», – розповів полковник Кулагін.

Скотт Кріно, засновник та виконавчий директор компанії Red Six Solutions, яка займається стратегічним консалтингом, сказав, що «присутність Shahed-136 у війні в Україні, безперечно, змінює оперативні плани Києва. Величезний розмір поля бою в Україні ускладнює захист від них.

За його словами, Іран також має системи захисту від перешкод, які можуть ускладнити протидію цим безпілотникам.

‘Щойно Shahed націлиться на ціль, його буде важко зупинити’, – розповів він.

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