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Тег:
Cуспільство

ВПО у 10 областях можуть отримати ваучери на продукти і засоби гігієни

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ВПО у 10 областях можуть отримувати ваучери на продукти і засоби гігієни
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ВПО у 10 областях можуть отримати ваучери на продукти і засоби гігієни від благодійного фонду “Карітас-Спес Україна”, передає НСН.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати ваучери на закупівлю харчових продуктів і засобів гігієни від благодійного фонду “. Про це йдеться у повідомленні на сайті благодійного фонду.

Видається не більше 4 ваучерів на родину за одну видачу.

Претендувати на гуманітарну допомогу можуть люди зі статусом ВПО, наданим після 24 лютого 2022 року. Громадяни мають відповідати наступним критеріям:

  • родини з дітьми віком до 18 років (родина першого ступеня: тато, мама та діти);
  • вагітні жінки, які мають термін понад 12 тижнів;
  • літні люди віком від 70 років, одна або дві людини, родина першого рівня;
  • особи, що мають інвалідність першої або другої групи;
  • дитина, яка має інвалідність.

Уточнюється, що в межах програми родиною вважається одинока особа або літнє подружжя.

Подаватися можуть люди, які не отримували таку допомогу раніше.

Ваучери на продукти і засоби гігієни можуть отримати ВПО у таких областях

  • Вінницька
  • Волинська
  • Запорізька
  • Житомирська
  • Закарпатська
  • Полтавська
  • Хмельницькій,
  • Черкаська
  • Херсонська
  • Миколаївська

Як подати заявку

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації за цим посиланням.

До неї потрібно долучити наступні документи:

  • довідку, що посвідчує статус ВПО;
  • 1 сторінка паспорта або ID-картки;
  • сторінка паспорта з пропискою або витяг;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • РНОКПП;
  • довідка від лікаря, що посвідчує вагітність більш як 12 тижнів;
  • довідка (посвідчення) про інвалідність, для дітей з інвалідністю довідку від лікаря.

У випадку виникнення додаткових питань, звертайтеся на гарячу лінію за номером телефону: 0800300344, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 г.

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