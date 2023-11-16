ВПО у 10 областях можуть отримати ваучери на продукти і засоби гігієни від благодійного фонду “Карітас-Спес Україна”, передає НСН.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати ваучери на закупівлю харчових продуктів і засобів гігієни від благодійного фонду “. Про це йдеться у повідомленні на сайті благодійного фонду.

Видається не більше 4 ваучерів на родину за одну видачу.

Претендувати на гуманітарну допомогу можуть люди зі статусом ВПО, наданим після 24 лютого 2022 року. Громадяни мають відповідати наступним критеріям:

родини з дітьми віком до 18 років (родина першого ступеня: тато, мама та діти);

вагітні жінки, які мають термін понад 12 тижнів;

літні люди віком від 70 років, одна або дві людини, родина першого рівня;

особи, що мають інвалідність першої або другої групи;

дитина, яка має інвалідність.

Уточнюється, що в межах програми родиною вважається одинока особа або літнє подружжя.

Подаватися можуть люди, які не отримували таку допомогу раніше.

Ваучери на продукти і засоби гігієни можуть отримати ВПО у таких областях

Вінницька

Волинська

Запорізька

Житомирська

Закарпатська

Полтавська

Хмельницькій,

Черкаська

Херсонська

Миколаївська

Як подати заявку

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації за цим посиланням.

До неї потрібно долучити наступні документи:

довідку, що посвідчує статус ВПО;

1 сторінка паспорта або ID-картки;

сторінка паспорта з пропискою або витяг;

свідоцтво про народження дітей;

РНОКПП;

довідка від лікаря, що посвідчує вагітність більш як 12 тижнів;

довідка (посвідчення) про інвалідність, для дітей з інвалідністю довідку від лікаря.

У випадку виникнення додаткових питань, звертайтеся на гарячу лінію за номером телефону: 0800300344, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 г.

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