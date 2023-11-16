ВПО у 10 областях можуть отримати ваучери на продукти і засоби гігієни від благодійного фонду “Карітас-Спес Україна”, передає НСН.
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати ваучери на закупівлю харчових продуктів і засобів гігієни від благодійного фонду “. Про це йдеться у повідомленні на сайті благодійного фонду.
Видається не більше 4 ваучерів на родину за одну видачу.
Претендувати на гуманітарну допомогу можуть люди зі статусом ВПО, наданим після 24 лютого 2022 року. Громадяни мають відповідати наступним критеріям:
- родини з дітьми віком до 18 років (родина першого ступеня: тато, мама та діти);
- вагітні жінки, які мають термін понад 12 тижнів;
- літні люди віком від 70 років, одна або дві людини, родина першого рівня;
- особи, що мають інвалідність першої або другої групи;
- дитина, яка має інвалідність.
Уточнюється, що в межах програми родиною вважається одинока особа або літнє подружжя.
Подаватися можуть люди, які не отримували таку допомогу раніше.
Ваучери на продукти і засоби гігієни можуть отримати ВПО у таких областях
- Вінницька
- Волинська
- Запорізька
- Житомирська
- Закарпатська
- Полтавська
- Хмельницькій,
- Черкаська
- Херсонська
- Миколаївська
Як подати заявку
Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації за цим посиланням.
До неї потрібно долучити наступні документи:
- довідку, що посвідчує статус ВПО;
- 1 сторінка паспорта або ID-картки;
- сторінка паспорта з пропискою або витяг;
- свідоцтво про народження дітей;
- РНОКПП;
- довідка від лікаря, що посвідчує вагітність більш як 12 тижнів;
- довідка (посвідчення) про інвалідність, для дітей з інвалідністю довідку від лікаря.
У випадку виникнення додаткових питань, звертайтеся на гарячу лінію за номером телефону: 0800300344, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 г.
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