В. Зеленський каже, що всі мають піти до школи, де це можливо

У своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський наголосив, що уряд, обласні органи влади та місцеві громади повинні створити необхідні умови для того, щоб діти могли піти до школи офлайн у тих регіонах України, де це дозволяє безпекова ситуація.

«Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році», – сказан Зеленський.

За його словами, всі умови для цього Уряд, обласна влада та громади мають забезпечити.

«І це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту. Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення Уряду зрозумілі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня кардинально змінили правила зарахування та переведення дітей у школи.

Процеси зарахування та переведення дітей у школи стали повністю автоматизованими і відбуватимуться виключно з використанням онлайн-сервісів.

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