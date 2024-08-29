В Укренерго назвали фантастикою обмін ЗАЕС на “звільнену” Курщину

Генеральний директор “Укренерго” Володимир Кудрицький відзначив, що ідея обміну захопленої частини Курської області РФ на Запорізьку атомну електростанцію є чистою фантастикою. Про обмін ЗАЕС активно дискутували в соціальних мережах.

Про це він заявив у інтерв’ю BBC.

На цю тему немає чого коментувати, оскільки

«ці люди абсолютно точно не мають доступу до інформації, на основі якої можна було б робити якісь твердження чи навіть припущення», – пояснив він.

Глава «Укренерго» вважає, що ЗАЕС повинна повернутися під український контроль без жодних обмінів.

«Це об’єкт, який розташований на нашій суверенній території. І це об’єкт, який може обслуговувати тільки Україна. Ніхто інший. І це питання ядерної безпеки», – сказав він.

Повернення ЗАЕС під український контроль має відбутися, незалежно від боїв у Курській області, підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, що стало відомо навіщо Україна розпочала Курську операцію – Кислиця дав пояснення.

Доречі, 4 блоки двох українських АЕС призупиняли роботу під час масованого російського удару 26 серпня. Причиною зупинки стало відключення від мережі. Про це повідомили у МАГАТЕ, передають «Новини України – НСН».