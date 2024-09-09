В Україні затримується низка поїздів 9 вересня: список

В Україні затримується низка поїздів 9 вересня. Про це повідомили вранці у понеділок в Укрзалізниці.

Інформують «Новини України – НСН».

В Україні затримується низка поїздів 9 вересня

З технічних причин поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка, продовжать у добу 09.09 рухатися в обʼїзд через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Це вплинуло на вчасність низки рейсів.

Пасажирам з Білої Церкви, яку наші вимушено оминають, УЗ організовує безкоштовні трансфери електропоїздами від/до станції Фастів.

Також пасажирам з Білої Церкви обіцяють повернути повну вартість квитків та нарахувати бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож.

Вночі 9 вересня УЗ повідомляла, що з технічних причин щонайменше до ранку 09.09 змінює маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Це означає затримку до 2 годин для рейсів:

№181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;

№6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;

№110 Львів – Херсон;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№88 Ковель – Запоріжжя;

№40 Солотвине – Запоріжжя;

№4 Ужгород – Запоріжжя;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№75/76 Кривий Ріг – Київ;

№85/86 Запоріжжя – Львів;

№31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Перелік рейсів може поповнюватись, просять слідкувати за оновленнями та оголошеннями як начальників поїздів, так і дикторів по вокзалах. Також повний перелік потягів, що затримуються, можна знайти на uz-vezemo.uz.gov.ua.

Ми приносимо щирі вибачення за ці оперативні зміни. Бригади залізничників і вся необхідна техніка уже працюють над усуненням проблеми, – кажуть в Укрзалізниці

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