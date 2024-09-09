В Україні затримується низка поїздів 9 вересня: список

В Україні затримується низка поїздів 9 вересня. Про це повідомили вранці у понеділок в Укрзалізниці.
Інформують «Новини України – НСН».
В Україні затримується низка поїздів 9 вересня
З технічних причин поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка, продовжать у добу 09.09 рухатися в обʼїзд через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.
Це вплинуло на вчасність низки рейсів.
Пасажирам з Білої Церкви, яку наші вимушено оминають, УЗ організовує безкоштовні трансфери електропоїздами від/до станції Фастів.
Також пасажирам з Білої Церкви обіцяють повернути повну вартість квитків та нарахувати бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож.
Вночі 9 вересня УЗ повідомляла, що з технічних причин щонайменше до ранку 09.09 змінює маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.
Це означає затримку до 2 годин для рейсів:
- №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;
- №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;
- №110 Львів – Херсон;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №88 Ковель – Запоріжжя;
- №40 Солотвине – Запоріжжя;
- №4 Ужгород – Запоріжжя;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №75/76 Кривий Ріг – Київ;
- №85/86 Запоріжжя – Львів;
- №31/32 Запоріжжя – Перемишль.
Перелік рейсів може поповнюватись, просять слідкувати за оновленнями та оголошеннями як начальників поїздів, так і дикторів по вокзалах. Також повний перелік потягів, що затримуються, можна знайти на uz-vezemo.uz.gov.ua.
Ми приносимо щирі вибачення за ці оперативні зміни. Бригади залізничників і вся необхідна техніка уже працюють над усуненням проблеми, – кажуть в Укрзалізниці
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