В Україні заборонили ароматизовані і міцні цигарки і рідини для електронних пристроїв, а також рекламу електронних пристроїв для паління, повідомляє NNS, посилаючись на Слово і Діло.

Сьогодні, 16 грудня, нардепи внесли зміни до деяких законів, які захищають населення від шкідливого впливу тютюну – зокрема, документ забороняє продаж ароматизованих та міцних цигарок.

Відповідний проєкт №4358 закону під час пленарного засідання підтримали 317 депутатів.

Закон відповідно до директиви 2014/40/ЄС запроваджує заборону на продаж ароматизованих смакових (фруктові, цукерки, ментол, тощо) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин та заправних контейнерів.

«Такі вироби залучають дітей та молодь до початку куріння, створюючи помилкове враження про наслідки вживання тютюнових виробів», – йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Забороняється продаж сигарет, у яких рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в димі однієї сигарети перевищують:

нікотину – 1 мг,

смоли – 10 мг,

монооксиду вуглецю – 10 мг.

Упаковка електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, має включати список усіх інгредієнтів у порядку зменшення питомої ваги із зазначенням вмісту нікотину у виробі та його дозу при одноразовому використанні.

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття «громадське місце» – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під’їзди будівель та споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Таким чином, вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, і в них можна курити та не треба носити захисні маски.

Закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.

Крім того, закон:

забороняє рекламу, спонсорство та продаж до 21 віку електронних сигарет, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в інтернеті;

впроваджує медичні попередження на упаковках електронних сигарет, рідин та сигарет для нагріву;

збільшує медичні попередження на пачках з 50% до 65% від площі із фотозображеннями наслідків куріння із обох боків.

На кого буде поширюватися заборона використання пластикових пакетів – стосуватиметься не всіх

Закон про заборону пластикових пакетів набув чинності –що змінилося

В Україні з 1 грудня підвищать допомогу з безробіття: хто отримає більше