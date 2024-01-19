Вже остаточно: чи будуть в Україні вибори під час війни, відповів Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи будуть в Україні вибори під час війни. За його словами, рішення вже остаточне. Відповідь він надав в інтерв’ю Укрінформу, передає НСН з посиланням на «Гордон».

Рішення про непроведення виборів в Україні під час війни вже остаточно ухвалено владою, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Це консенсусне рішення всіх гілок влади. Також ми бачимо, що суспільство вважає недоцільним проведення виборів під час війни, – сказав спікер

За його оцінкою, ситуація з президентськими виборами, які, згідно з Конституцією, мали б відбутися навесні 2024 року, “дуже складна”.

Ухвалення будь-яких рішень щодо демократичного оновлення влади завжди має корелюватися із чинним законодавством відповідно до ситуації в державі. Оскільки ні Конституція України, ні українське законодавство, що затверджувалося в мирний час, не передбачає особливостей проведення виборів в умовах війни, нам була вкрай необхідна консультація з партнерами, які мають такий досвід” – розповів він

За словами Стефанчука, він звертався із цим питанням до колег-спікерів з інших парламентів, було “чимало обговорень і на парламентському, і на урядовому рівнях”.

Але наразі ухвалено рішення, що в період воєнного стану вибори в Україні не проводитимуться. Я завжди говорив, що проведення виборів під час війни може розсварити українське суспільство, – підкреслив він

Вибори під час війни: що було раніше

У ст. 19 закону України про правовий режим воєнного стану говориться, що в умовах воєнного стану (цей режим в Україні діє із 24 лютого 2022 року) заборонено проводити президентські й парламентські вибори.

Чергові президентські вибори в Україні мали б відбутися навесні 2024 року. Про дату проведення парламентських виборів до повномасштабного вторгнення Росії точилися дискусії. Через те, що модель розрахунку дати виборів, згідно з Конституцією, не передбачає можливості позачергових перевиборів улітку, як це сталося 2019 року, наступні вибори могли б відбутися в жовтні 2023-го або жовтні 2024 року, пояснював експерт Центру політико-правових реформ Олександр Марусяк у блозі на LB.ua.

Про те, що наступного року в Україні, попри російське вторгнення, мають відбутися вибори, заявив 23 серпня 2023 року в Києві сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем.

Президент Володимир Зеленський у відповідь сказав в інтерв’ю, опублікованому 27 серпня, що для проведення виборів у країні 2024 року необхідно швидко внести зміни до законодавства (до Виборчого кодексу), також Україні потрібні 5 млрд грн на вибори. Окрім того, глава держави запропонував скерувати на передову спостерігачів, щоб військові змогли проголосувати, і організувати виборчий процес за кордоном, де перебувають мільйони українців, які покинули країну через війну.

Пізніше Зеленський заявив, що “не може собі уявити”, що покине пост президента до закінчення війни в Україні.

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, опублікованими 30 жовтня, більшість українців проти проведення виборів під час війни. 81% громадян вважає, що вибори варто проводити після завершення воєнних дій, на думку 16% опитаних вибори варто було б проводити у строки, визначені Конституцією: парламентські – у жовтні 2023-го, а президентські – у березні 2024 року. Ще 3% респондентів вагалися з відповіддю.

У грудні 2023 року усі політсили, представлені у Верховній Раді України, дійшли згоди, що вибори в Україні можна провести лише після завершення воєнного стану у країні.

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