В Україні введено екстрені відключення світла: росія атакує енергетику 26 серпня

В Україні введено екстрені відключення світла вранці 26 серпня. Росіяни атакують енергетику.
Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла, – йдеться у повідомленні ДТЕК вранці 26 серпня, передають «Новини України – НСН».
В Україні введено екстрені відключення світла
Увагу громадян звертають на те, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють.
Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців.
Масована комбінована атака станом на момент публікації цієї новини триває. Бережіть себе!
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