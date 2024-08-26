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В Україні введено екстрені відключення світла: росія атакує енергетику 26 серпня

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В Україні введено екстрені відключення світла: росія атакує енергетику 26 серпня

В Україні введено екстрені відключення світла вранці 26 серпня. Росіяни атакують енергетику.

Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла, – йдеться у повідомленні ДТЕК вранці 26 серпня, передають «Новини України – НСН».

В Україні введено екстрені відключення світла

В Україні введено екстрені відключення світла: росія атакує енергетику 26 серпня

Увагу громадян звертають на те, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють.

Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців.

Масована комбінована атака станом на момент публікації цієї новини триває. Бережіть себе!

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