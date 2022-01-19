В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікатів: як продовжити?

В Україні, як і обіцяли раніше, скоротили термін дії COVID-сертифікатів. Таке рішення прийняв сьогодні, 19 січня, Кабмін повідомляє NNS, посилаючись на онлайн-трансляцію засідання уряду.

Згідно з ухваленим рішенням, тепер термін дії сертифіката про проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19 становить 270 днів (9 місяців). Раніше такий документ був дійсний 1 рік (365 днів).

Нагадаємо, дані зміни в Міністерстві охорони здоров’я аргументують новими вимогами Європейського Союзу та рішенням Єврокомісії від 21 грудня 2021 року. Згідно із зазначеним документом, країнам ЄС рекомендовано скоротити термін дії COVID-сертифікатів до 270 днів з моменту введення другої дози вакцини. Це вже реалізовано в Литві, Латвії, Чехії, Австрії та Німеччини, чиї уряди ухвалили відповідні рішення.

Скоротили термін дії COVID-сертифікатів: як продовжити?

Українці зможуть продовжити дію сертифікату ще на 3 місяці. Щоб продовжити, необхідно зробити третю, бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Аналогічні вимоги вводяться і в країнах Європи.

Крім іншого, у зв’язку з прийнятою постановою буде змінено зразок COVID-сертифіката. В документ буде вноситися інформація про вакцинацію людини бустерної дозою.

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