В Україні скасували переведення часу. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Верховна Рада.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передають «Новини України – НСН».

За проголосував 261 народний обранець. Проти – 3, утримались – 13, не голосували – 46.

В Україні скасували переведення часу: який час залишиться

За словами Железняка, парламент прийняв №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній

Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде, – пояснив нардеп

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