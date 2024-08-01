В Україні штрафують навіть тих, хто оновив дані через «Резерв +». Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко .

Нардеп озвучив першу статистику по штрафах від різних ТЦК, передають «Новини України – НСН».

В Україні штрафують навіть тих, хто оновив дані через «Резерв +» – кого стосується

За словами депутата, до нього звернулися громадяни, які після того, як зареєструвались вчасно в додатку «Резерв+» отримали там повідомлення, що треба звернутись до ТЦК для уточнення даних.

Перший випадок

Перший військовозобовʼязаний не був на обліку у ТЦК, але після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення даних, маючи актуалізацію через «Резерв+», отримав штраф 17 тисяч грн.

Другий випадок

Другий громадянин загубив військовий квиток, і коли прийшов оновити данні, після того, як вже це зробив через «Резерв+» отримав теж штраф 17 тисяч грн, через втрату військового квитка.

Третій випадок

Третій випадок схожий з другим, але там військовозобовʼязаний мав довідку від поліції щодо викрадення у нього документів разом з військовим квитком. На цього громадянина, також наклали штраф, щоправда не 17 тисяч грн.

Пряма мова: «Я ходив з юристом, він допоміг оформити правильно документи. Штраф був не 17 тисяч, а 5100» – цитує нардеп цього громадянина

Він додає, що, можливо керівник цього ТЦК, має якусь іншу інструкцію розʼяснення.

Федієнко підкреслює, що всі штрафи ТЦК накладені згідно чинного законодавства – тому питань до керівників цих ТЦК немає.

Хоча мені, чесно кажучи незрозуміло, у першому випадку, впевнений, що можна було обійтись і попередженням, – каже нардеп

Нагадаємо, в Україні й до нового мобілізаційного закону всі військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років мали стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Штраф за невиконання становив від 510 до 850 гривень. З 17 липня ця сума зросла до щонайменше 17 тисяч гривень.

Нагадаємо також, раніше ми писали: Як можна буде оновити військово-облікові дані з 17 липня – пояснення Міноборони

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