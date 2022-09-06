В Україні продано найдорожчий земельний пай: де він знаходиться

В Україні продано найдорожчий земельний пай, повідомляє NNS, посилаючись на agrotimes.ua.

Найдорожчий земельний пай за весь період ринку землі знаходиться у Львівській області, а саме у Сокільниках (на об’їзній дорозі зі Львова).

Про це повідомляє пресслужба Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації

«Раніше ми вже інформували, що найдорожчий пай в області площею 0,94 га продано за понад 5 мільйонів гривень, який розташований на території Сокільницької громади. Проте, департаментом проведений детальний аналіз в розрізі усіх областей і виявилося, що цей наділ є найдорожчим по всій Україні», – прокоментувала директорка департаменту Тетяна Гетьман.

Важливо, що при розрахунку не враховано інформацію, яка надійшла до Держгеокадастру без зазначення вартості.

Загалом, з 1 липня 2021 року у Львівській області уклали правочинів на 3000 га, з яких 1140 га – це площі проданих 856 земельних паїв. За період повномасштабної війни продали 265 паїв на площу 387 га. При чому середня вартість гектара паю в області становить близько 75 тис грн.

Регіони з найактивнішим ринком землі за весь період його функціонування (за кількістю угод та площею паїв щодо яких зареєстровані правочини купівлі-продажу): Харківщина (26,04 тис. га), Дніпропетровщина (14,46 тис. га) та Херсонщина (14,42 тис. га).