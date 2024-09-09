В Україні перейменували два міністерства. Про це свідчить постанова КМУ № 1028 від 6 вересня.
Кабмін змінив назви Міністерства культури та інформаційної політики і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомляють «Новини України – НСН».
В Україні перейменували два міністерства
Кабінет міністрів ухвалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Кабінет Міністрів України постановив перейменувати:
- Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;
- Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.
Нагадаємо
- Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.
- Також парламент призначив Олексія Кулебу на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України.
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