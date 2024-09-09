В Україні перейменували два міністерства. Про це свідчить постанова КМУ № 1028 від 6 вересня .

Кабмін змінив назви Міністерства культури та інформаційної політики і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомляють «Новини України – НСН».

В Україні перейменували два міністерства

Кабінет міністрів ухвалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Кабінет Міністрів України постановив перейменувати:

Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

Нагадаємо

Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

Також парламент призначив Олексія Кулебу на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України.

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