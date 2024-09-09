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Політика

В Україні перейменували два міністерства

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Журналіст
В Україні перейменували два міністерства

В Україні перейменували два міністерства. Про це свідчить постанова КМУ № 1028 від 6 вересня.

Кабмін змінив назви Міністерства культури та інформаційної політики і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомляють «Новини України – НСН».

В Україні перейменували два міністерства

Кабінет міністрів ухвалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Кабінет Міністрів України постановив перейменувати:

  • Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;
  • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

Нагадаємо

  • Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.
  • Також парламент призначив Олексія Кулебу на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України.

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