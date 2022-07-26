В Україні новий командувач Сил Спецоперації – що про нього відомо

В Україні новий командувач Сил Спецоперації. Ним став Віктор Хоменко. Про нового командувача ССО відомо небагато, але очолюваний ним спецназ активно воював, передає NNS, посилаючись на «Радіо Свобода».

Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України призначено генерала Віктора Хоренка. Рішенням президента Володимира Зеленського він змінив на посаді генерал-майора Григорія Галагана.

Інформації у відкритих джерелах про нового командувача українських спецпризначенців дуже мало.

Новий командувач Сил Спецоперації ЗСУ – що про нього відомо

У своєму зверненні до українців Володимир Зеленський, говорячи про призначення Хоренка, назвав його бойовим генералом.

За данними народного депутата Олексія Гончаренка, раніше Віктор Хоренко командував спецрезервом Головного управління розвідки.

Спецрезерв ГУР – це 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал-майора Максима Шаповала. З останніх відомих операцій загону: