В Україні ліквідували генерала, який був обличчям роспропаганди і намагався окупувати Харків. Про радісну подію пишуть російські ЗМІ. Також ліквідацію генерала підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), передає НСН.

Російські пропагандистські ресурси пишуть, що в Україні ліквідували заступника командира 14-го армійського корпусу РФ генерал-майора Володимира Завадського. Офіційних підтверджень цьому поки що немає.

Про ліквідацію російського топ-військового також повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у вівторок, 28 листопада.

Спочатку він поширив скриншот з відповідними даними, яке опублікували у соцмережах росіяни, наголосивши, що їм потрібне підтвердження. А згодом остаточно написав, що Завадського ліквідували — «успішно демобілізований».

За версією російських ресурсів, генерал напередодні «підірвався на міні». Відомо, що Завадського було ліквідовано 28 листопада близько 14:30.А от про місце загибелі інформації наразі немає.

Завадський з 2021 року командував Таманською дивізією. Під час повномасштабного вторгнення в Україну російський генерал планував та проводив окупаційні операції в Харківській області. У вересні 2022-го ЗМІ писали, що він втік з Ізюма разом із пораненими росіянами, злякавшись контрнаступу ЗСУ.

Завадський народився 1978 року. У 2000 році закінчив Московське загальновійськове командне училище, а в 2010 році Загальновійськову академію ЗС РФ.

Генерала називали обличчям російської пропаганди через те, що його портрет використали для реклами військової служби за контрактом.

Зазначимо, що це вже шостий російський генерал, ліквідований в Україні.

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