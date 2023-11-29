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Тег:
ВійнаРосія

В Україні ліквідували генерала, який був обличчям роспропаганди і намагався окупувати Харків

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В Україні ліквідували генерала, який був обличчям роспропаганди і намагався окупувати Харків
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В Україні ліквідували генерала, який був обличчям роспропаганди і намагався окупувати Харків. Про радісну подію пишуть російські ЗМІ. Також ліквідацію генерала підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), передає НСН.

Російські пропагандистські ресурси пишуть, що в Україні ліквідували заступника командира 14-го армійського корпусу РФ генерал-майора Володимира Завадського. Офіційних підтверджень цьому поки що немає.

Про ліквідацію російського топ-військового також повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у вівторок, 28 листопада.

Спочатку він поширив скриншот з відповідними даними, яке опублікували у соцмережах росіяни, наголосивши, що їм потрібне підтвердження. А згодом остаточно написав, що Завадського ліквідували — «успішно демобілізований».

В Україні ліквідували генерала, який був обличчям роспропаганди і намагався окупувати Харків

За версією російських ресурсів, генерал напередодні «підірвався на міні». Відомо, що Завадського було ліквідовано 28 листопада близько 14:30.А от про місце загибелі інформації наразі немає.

В Україні ліквідували генерала

Завадський з 2021 року командував Таманською дивізією. Під час повномасштабного вторгнення в Україну російський генерал планував та проводив окупаційні операції в Харківській області. У вересні 2022-го ЗМІ писали, що він втік з Ізюма разом із пораненими росіянами, злякавшись контрнаступу ЗСУ.

Завадський народився 1978 року. У 2000 році закінчив Московське загальновійськове командне училище, а в 2010 році Загальновійськову академію ЗС РФ.

Генерала називали обличчям російської пропаганди через те, що його портрет використали для реклами військової служби за контрактом.

В Україні ліквідували генерала, який був обличчям роспропаганди і намагався окупувати Харків

Зазначимо, що це вже шостий російський генерал, ліквідований в Україні.

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