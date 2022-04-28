Україна

В Україні ліквідували сина російського депутата (фото)

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В Україні ліквідували сина російського депутата, що приїхав вбивати українців на нашій землі. Тепер він повертається додому вантажем 200, повідомляє NNS, посилаючись на ghall.com.ua

З повідомлень в соціальних мережах стало відомо про смерть сина російського депутата Череповецьких Законодавчих зборів області від КПРФ майора Олексія Варнавского. Про це повідомляє український блогер з ніком Necro Mancer в соціальній мережі Twitter.

«Син депутата череповецького заксобранія області від КПРФ майор Олексій Миколайович Варнавський 1979 р. поїхав в Україну і там декоммунізувався, як путін і обіцяв», — написав блогер і опублікував фото ліквідованого окупанта.

В Україні ліквідували сина російського депутата (фото)

soobshhenie

Зазначимо, що, згідно даних Генштабу, тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 400 окупантів.

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