В Україні ліквідовано одного із найбільш кровожерливіших і найвідоміших рашистів – бурята-вагнерівця Ваху. Ця новина миттєво розлетілася по Телеграм-каналам і новинним паблікам. Подробиці NNS повідомляє, посилаючись на Ofnez.

Бійця приватної військової компанії “Вагнер” Володимира Андонова – Ваху Збройні сили України ліквідували у Харківській області.

Про смерть “бурятського ополченця”, так російські джерела називають його участь у війні в Україні, першим повідомив “Московський комсомолець”. Його смерть підтверджена Бурятським відділенням російської організації “Бойове братерство”.

“Стало відомо про смерть в Україні Володимира Анданова, більш відомого як Ваха. Він загинув учора ввечері під час розвідки місцевості разом із товаришем”, – повідомила газета, додавши, що Вах, швидше за все, був убитий снайпером.

Згідно з українськими джерелами, Ваха був катом приватної військової компанії “Вагнер”. Найманець 1978 року народження бурятського походження заслужив на репутацію кровожерного м’ясника у 2014 році після боїв за Дебальцево.

Ваха особисто брав участь у розстрілі українських військовополонених у Логвиновому, і його ім’я з’явилося у базі даних “Миротворець”, де перераховані всі його злочини. Після участі у масових вбивствах мирних жителів на Донбасі Андонов перебрався до Сирії, де став найманцем “Вагнера”, брав участь в операціях компанії в Лівії, а після 24 лютого з’явився у зоні бойових дій в Україні.

Поява Вахи в 2014 році, коли він випустив відеопривітання “Привіт, Чита! Привіт, Улан-Уде, вітаю, Ясногорськ!” – стало першим та незаперечним доказом того, що на території українського Донбасу воюють найманці з Бурятії.