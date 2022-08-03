В Офісі президента відреагували на російське визнання «Азову» терористичною організацією. Відреагували на рішення і в самому полку.

В Офісі президента України назвали рішення верховного суду росії, який визнав український полк спеціального призначення «Азов» терористичною організацією, правовим нонсенсом.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”, яке посилається на радника голови ОП Михайла Подоляка.

За його словами, рішення росіян є правовим нонсенсом, оскільки російська юрисдикція не поширюється на територію України. Подоляк нагадує, що «Азов» — це не добровольчий батальйон, а окремий загін спеціального призначення у складі Нацгвардії, який діяв суто в межах юридично вмотивованих компетенцій.

Радник голови ОП також додав, що рішення російських судів не матимуть жодних наслідків у міжнародному правовому полі. Водночас росію, запевняє Подоляк, потрібно визнати спонсором тероризму — зокрема через те, що вона використовує внутрішню юрисдикцію «для маскування свого умисного порушення прав військовополонених».

«Трішки дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією», говорить Подоляк.

Відреагували на рішення і у самому полку «Азов».

“Після публічної страти військовополонених полку “Азов” у н.п. Оленівка, росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк “Азов” “терористичною організацією”. Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав “мочить в сортирах”, підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди”, йдеться в офіційному телеграм-каналі полку.

Також в полку закликали Держдепв США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом.

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