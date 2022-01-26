Усім школам і вишам України рекомендовано перейти на дистанційку

Усім школам і вишам України Міністерство освіти і науки України рекомендує перевести учнів і студентів на дистанційне навчання, повідомляє NNS, посилаючись на урядовий портал.
Міністерство освіти і науки рекомендувало школам України перевести учнів 5—11 класів на дистанційну форму навчання через зростання кількості хворих на коронавірус по країні
- Установам загальної середньої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму мінімум на два тижні.
- Навчальним професійно-технічним закладам рекомендовано впровадити дистанційне навчання або змішану форму.
- Вищим профзакладам рекомендують – запровадити дистанційне навчання з 27 січня по 25 лютого.
- Стандартне навчання дозволено учням 1—4 класів, а також у дитсадках.
- Військові навчальні заклади приймають рішення відповідно до наказів і рекомендацій держорганів, у сфері управління яких вони перебувають.
Міністерство освіти і науки України вже надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи щодо організації освітнього процесу.
У листах зазначено, що необхідно провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами закладів щодо організації освітнього процесу в умовах карантину, а також організувати інформування працівників і здобувачів освіти про заходи, спрямовані на запобігання поширенню хвороби COVID-19, заборону перебування у закладі освіти сторонніх осіб тощо.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили більше 24 тисяч нових випадків коронавірусу. Стрімко розширюються помаранчева та червона карантинні зони. У більшості регіонів України вже виявлено новий штам коронавірусу «Омікрон», який вважається біль заразним, ніж інші види. Також науковці стверджують, що він частіше вражає дітей і молодь.
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