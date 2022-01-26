Усім школам і вишам України рекомендовано перейти на дистанційку

Усім школам і вишам України Міністерство освіти і науки України рекомендує перевести учнів і студентів на дистанційне навчання, повідомляє NNS, посилаючись на урядовий портал.

Міністерство освіти і науки рекомендувало школам України перевести учнів 5—11 класів на дистанційну форму навчання через зростання кількості хворих на коронавірус по країні

Установам загальної середньої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму мінімум на два тижні.

Навчальним професійно-технічним закладам рекомендовано впровадити дистанційне навчання або змішану форму.

Вищим профзакладам рекомендують – запровадити дистанційне навчання з 27 січня по 25 лютого.

Стандартне навчання дозволено учням 1—4 класів, а також у дитсадках.

Військові навчальні заклади приймають рішення відповідно до наказів і рекомендацій держорганів, у сфері управління яких вони перебувають.

Міністерство освіти і науки України вже надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи щодо організації освітнього процесу.

У листах зазначено, що необхідно провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами закладів щодо організації освітнього процесу в умовах карантину, а також організувати інформування працівників і здобувачів освіти про заходи, спрямовані на запобігання поширенню хвороби COVID-19, заборону перебування у закладі освіти сторонніх осіб тощо.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили більше 24 тисяч нових випадків коронавірусу. Стрімко розширюються помаранчева та червона карантинні зони. У більшості регіонів України вже виявлено новий штам коронавірусу «Омікрон», який вважається біль заразним, ніж інші види. Також науковці стверджують, що він частіше вражає дітей і молодь.

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