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“Укрзалізниця” запускає евакуаційні рейси для переселенців з Криму: в яких містах можлива посадка українців

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“Укрзалізниця” запускає евакуаційні рейси для переселенців з Криму. Посадка українців з АР Крим на потяги буде можлива у Запоріжжі, Кривому Розі та Одеси.

Українці що проживають у Криму та вирішать евакуюватися отримають: безкоштовний проїзд та медичну допомогу, гаряче харчування в дорозі і не тільки. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу директора АТ “Укрзалізниця” Олександра Камишіна.

“Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають у Криму. Вони повинні скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, «підйомні» від Укрпошти, та турбота наших залізничників”, повідомив очільник “Укрзалізниці”.

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Розклад руху потягів для переселенців з Криму

 

Із Запоріжжя:

  • до Києва о 18:58
  • до Львова о 10:15*, 15:30, 19:08,
  • до Івано-Франківська о 21:34
  • до Ужгорода о 15:03

Із Кривого Рогу:

  • до Києва о 20:25
  • до Львова о 15:35*

З Одеси:

  • до Києва о 21:01
  • до Рахова о 14:54
  • до Ужгорода о 15:54
  • до Львова о 20:45

Нагадаємо, президент Україні Володимир Зеленський звернувся до українців в Криму, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них.

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