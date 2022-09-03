“Укрзалізниця” запускає евакуаційні рейси для переселенців з Криму: в яких містах можлива посадка українців

“Укрзалізниця” запускає евакуаційні рейси для переселенців з Криму. Посадка українців з АР Крим на потяги буде можлива у Запоріжжі, Кривому Розі та Одеси.
Українці що проживають у Криму та вирішать евакуюватися отримають: безкоштовний проїзд та медичну допомогу, гаряче харчування в дорозі і не тільки. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу директора АТ “Укрзалізниця” Олександра Камишіна.
“Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають у Криму. Вони повинні скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, «підйомні» від Укрпошти, та турбота наших залізничників”, повідомив очільник “Укрзалізниці”.
Розклад руху потягів для переселенців з Криму
Із Запоріжжя:
- до Києва о 18:58
- до Львова о 10:15*, 15:30, 19:08,
- до Івано-Франківська о 21:34
- до Ужгорода о 15:03
Із Кривого Рогу:
- до Києва о 20:25
- до Львова о 15:35*
З Одеси:
- до Києва о 21:01
- до Рахова о 14:54
- до Ужгорода о 15:54
- до Львова о 20:45
Нагадаємо, президент Україні Володимир Зеленський звернувся до українців в Криму, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них.
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