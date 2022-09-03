“Укрзалізниця” запускає евакуаційні рейси для переселенців з Криму: в яких містах можлива посадка українців

“Укрзалізниця” запускає евакуаційні рейси для переселенців з Криму. Посадка українців з АР Крим на потяги буде можлива у Запоріжжі, Кривому Розі та Одеси.

Українці що проживають у Криму та вирішать евакуюватися отримають: безкоштовний проїзд та медичну допомогу, гаряче харчування в дорозі і не тільки. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу директора АТ “Укрзалізниця” Олександра Камишіна.

“Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають у Криму. Вони повинні скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, «підйомні» від Укрпошти, та турбота наших залізничників”, повідомив очільник “Укрзалізниці”.

Розклад руху потягів для переселенців з Криму

Із Запоріжжя:

до Києва о 18:58

до Львова о 10:15*, 15:30, 19:08,

до Івано-Франківська о 21:34

до Ужгорода о 15:03

Із Кривого Рогу:

до Києва о 20:25

до Львова о 15:35*

З Одеси:

до Києва о 21:01

до Рахова о 14:54

до Ужгорода о 15:54

до Львова о 20:45

Нагадаємо, президент Україні Володимир Зеленський звернувся до українців в Криму, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них.

Тимчасова зупинка евакуаційних поїздів до Львова – Укрзалізниця розповіла про причини