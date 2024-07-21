Укренерго оновило графіки відключень світла 21 липня – яка ситуація в енергосистемі

Укренерго надало нову інформацію про графіки відключень світла 21 липня. Розповідаємо, як вони діятимуть сьогодні і яка ситуація в енергосистемі.

Як діятимуть графіки відключень світла 21 липня

За даними Укренерго, з 12:00 до 15:00 графіки погодинних відключень скасовані в усіх областях, передають «Новини України – НСН».

З 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень

А з 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг

Для зменшення дефіциту «Укренерго» приймає аварійні надлишки з енергосистеми Польщі.

Ситуація в енергосистемі 21 липня

Ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли, особливо на прифронтових територіях. Часто під обстріли потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії.

Відключень світла сьогодні не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Наслідки обстрілів

За минулу добу ворог тричі обстрілював Чернігівщину, внаслідок чого вимикались повітряні лінії, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Загалом знеструмлювалось 1 743 споживачі, на ранок після обстрілів залишаються без світла 1 366 споживачів.

Крім того, через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 3,3 тисячі абонентів у 2 населених пунктах Донеччини. Енергетики заживили 1,5 тисячі абонентів у 4 населених пунктах. На ранок залишалися без напруги 137 населених пунктів, загалом – 80,7 тисячі абонентів. Внаслідок пошкоджень відключено від газопостачання 217 абонентів.

Внаслідок обстрілів знеструмлено 23 населених пункти Сумщини – 7,2 тисячі споживачів. Загалом через бойові дії без електропостачання залишається понад 12 тисяч споживачів у 95 населених пунктах.

На ранок внаслідок бойових дій без електропостачання залишалися 38,2 тисячі абонентів у 107 населених пунктах Харківщини.

Через бойові дії на ранок знеструмленими залишаються 27,5 тисячі споживачів у 56 населених пунктах Херсонщини.

Знеструмлення споживачів з інших причин

У Дніпропетровській області через технологічні порушення вимикалось обладнання на енергетичному об’єкті, при цьому знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Усіх споживачів заживлено за резервною схемою.

На Запоріжжі внаслідок технологічних порушень без світла залишалось 2,4 тисячі споживачів у 2 населених пунктах, усіх заживлено. На ранок через бойові дії без енергопостачання залишається 3731 споживач у 51 населеному пункті.

У Київській області через технологічні порушення знеструмлено 1,1 тисячі абонентів у 5 населених пунктах.

Через технологічні порушення без світла 1,3 тисячі абонентів у 6 населених пунктах Одещини.

Через технологічні порушення знеструмлено 432 абоненти у 3 населених пунктах Чернігівської області.

Імпорт/експорт

Протягом доби планується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 25 682 МВт*год.

Експорту не відбувається та не передбачається.

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