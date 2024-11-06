Про це повідомили у компанії сьогодні, 6 листопада, передають «Новини України – НСН».

«Укренерго» оголосило технічний дефолт: що відомо

НЕК “Укренерго” з 9 листопада тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за “зеленими” облігаціями сталого розвитку, повідомила компанія.

Це технічне рішення діятиме до моменту завершення планованої реструктуризації боргу в найближчі місяці. «Укренерго» спільно з урядом України вживає всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі, – повідомляється у фейсбук-дописі компанії

Згідно з ним, підставою для припинення платежів є положення окремого закону (ЗУ “Про особливості вчинення правочинів із державним, гарантованим державою боргом і місцевим боргом та державними деривативами”), а також двох постанов Кабміну та наказу уповноваженого органу управління “Укренерго” від держави – Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені в рамках виконання Україною умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.

“Укренерго” поінформувало своїх партнерів і кредиторів про тимчасове призупинення платежів за єврооблігаціями та запевнило їх в операційній і фінансовій стійкості компанії. Ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання та передбачені українським законодавством і Статутом компанії функції. Зокрема, що стосується поточних завдань – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості енергосистеми України в умовах воєнного стану”, – наголосила НЕК

Що планує «Укренерго»?

Згідно з повідомленням на сайті компанії, найближчим часом вона планує організувати переговори із представниками власників облігацій (зокрема, ЄБРР – ЕР) для узгодження справедливих і взаємоприйнятних змін умов їх випуску для забезпечення довгострокової фінансової стабільності “Укренерго”.

Компанія нагадала, що 2022 року сторони домовилися про відтермінування виплат за облігаціями, що допомогло її підтримати у воєнний час і суттєво сприяло фінансовій стійкості за останні два роки.

Як прокоментували джерела “Енергореформи” в уряді, призупинення виплат за євробондами – технічне рішення акціонера компанії, яке не має стосунку до фінансових та операційних показників. Там також звернули увагу, що необхідною умовою для завершення процесу реструктуризації євробондів є формування нової наглядової ради компанії, що є необхідним після звільнення голови правління НЕК”Укренерго” Володимира Кудрицького і дострокової відставки у зв’язку з цим двох незалежних членів НР. Нова наглядова рада має бути сформована до 9 грудня.

Як повідомлялося із посиланням на меморандум про економічну та фінансову політику щодо 5-го перегляду програми EFF із МВФ, Україна після успішної реструктуризації єврооблігацій у серпні цього року має намір також провести реструктуризацію ще низки зобов’язань, що залишаються, перед приватними кредиторами, зокрема щодо ВВП-варантів та гарантованих державою єврооблігацій НЕК “Укренерго”, а також допускає ще одну реструктуризацію за потреби ближче до кінця терміну завершення у 2027 році програми EFF із Міжнародним валютним фондом.

Уточнено, що вже встановлено контакти із утримувачами ВВП-варантів і облігацій “Укренерго” для діалогу з утримувачами таких інструментів, а також було введено мораторій на державні платежі за відповідними інструментами.

Згідно з постановою уряду №977, буде зупинено з 9 листопада платежі за гарантійними зобов’язаннями держави за єврооблігаціями “Укренерго”, першопочатково випущеними 2021 року на $825 млн, строк погашення яких настає 9 листопада 2028 року.

Ще новини України: Раптові відключення світла у двох областях – чи означає це початок масових відключень по Україні