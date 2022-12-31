Повномасштабна війна в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року, триває вже триста одинадцяту добу. В цілому ж станом на 31 грудня 2022 року війна Росії проти України триває 3 238 дні – вона почалася 20 лютого 2014 року, коли російські війська вторглися в Крим. Станом на сьогодні нам вдалося звільнити майже 78 тисяч кв. км території України, тобто 52,5% від окупованих з 24 лютого. У Forbes назвали 20 визначальних битв України у війні з Росією, передає НСН.

Попереду ще багато битв і, на жаль, багато втрат. Але Україна буде битися з агресором до Перемоги, поки не поверне всі окуповані території і не вийде на кордони 1991 року.

Згідно з даними проєкту Deep State, на 27 грудня 2022 року, під окупацією РФ залишається 108511,12 кв.км, а звільнено Україною 41 203,54 кв.км.

20 визначальних битв України у війні з Росією на думку Forbes

Битва за Київ, 24.02 – 2.04 (37 днів). Росія зазнала втрат на підступах до Києва і відступила

Битва за Херсон, 24.02 – 2.03 (6 днів)

Битва за Харків, 24.02 – 11.09 (220 днів)

Битва за Чернігів, 24.02 – 2.04 (37 днів). Армія РФ відступила із втратами

Битва за Миколаїв, 24.02 – 10.11 (260 днів). Росіянам не вдалося захопити місто

Битва за Маріуполь, 24.02 – 20.05 (85 днів). Українські військові героїчно обороняли місто, але РФ мала перевагу в людях та зброї

Битва за контроль повітряного простору, 24.02 – кінець березня (30+). Росія мала перевагу в повітрі 1:10, але втративши понад 100 літаків та гелікоптерів у перші тижні, відмовилася від повітряних операцій

Битва за Гуляйполе, 11.03 – досі (290+). Залишається під контролем ЗСУ

Наступ на Кривий Ріг та Запоріжжя, квітень – червень (90+). Армії РФ так і не вдалося навіть підійти до цих міст

Битва за Попасну, 3.03 – 8.05 (66). Росії вдалося захопити місто, майже повністю його зруйнувавши

Битва за Сєвєродонецьк, 28.02 – 24.06 (116). ЗСУ вдалося виснажити резерви росіян, але місто окуповане

Наступ на Слов’янськ, 1.04 – 6.09 (160+). Для РФ важкі бої на північ від Слов’янська не завершилися успіхом

Битва за контроль північно-західної акваторії Чорного моря, 24.02 – 29.10 (240+). Росія втратила крейсер «Москва» та контроль над Зміїним

Контрнаступ на Харківщині (І фаза), 06.09 – 12.09 (7 днів). ЗСУ звільнили понад 10 тис. кв. км.

Контрнаступ у Херсонській області, 27.08 – 11.11 (75 днів). Важливу роль відіграла атака на Кримський міст

Контрнаступ на Харківщині (ІІ фаза – битва за Лиман), 12.09 – 2.10 (20 днів). ЗСУ прорвали оборону РФ за Оскольське водосховище і сформували плацдарм для наступу на Сватове

Битва за Сватове/Рубіжне, 2.10 – по сьогодні (80+ днів)

Битва за Вугледар, 3.11 – досі (50+ днів)

Битва за Авдіївку, 24.02 – досі (300+ днів)

Битва за Бахмут, 1.08 – по сьогодні (140+ днів)

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