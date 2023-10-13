Чому росія вже 21 день не атакує Україну ракетами – пояснили в розвідці Британії

Чому росія вже 21 день не атакує Україну ракетами, а використовує дрони щоночі, пояснили в розвідці Британії, передає НСН. Йдеться саме пр масовані повітряні атаки.

Чому росія масовано не атакує Україну ракетами

Російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів, – вважають британці.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня протягом 21 дня.

За даними британської розвідки, такі перерви є чимось незвичайним: остання подібна перерва в ударах відбулася в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня. У цьому випадку цілком імовірно, що Росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України.

Цього разу цілком імовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовують цю паузу для збільшення придатних для використання запасів, чекаючи подальших важких ударів по Україні взимку, – йдеться в повідомленні.

Чому росія б’є “Шахедами”

У зведенні британської розвідки наголошується, що останнім часом Росія зосередила свої авіаудари на об’єктах, пов’язаних із зерном, на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати. У тому числі удари по українських портах на річці Дунай, що, ймовірно, вимагало високого рівня точності через близькість до румунського кордону.

Цілком ймовірно, що Росія використовувала дрони-камікадзе Shahed по цим цілям через їх більшу точність порівняно з іншими типами зброї , – зазначають у Міноборони Британії

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