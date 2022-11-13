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Україна
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Українцям розповіли, що робити якщо побачили вибухівку

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Українцям розповіли, що робити якщо побачили вибухівку

Українцям розповіли, що робити якщо побачили вибухівку. Відступаючи від своїх позицій російські війська залишають після себе вибухівку та мінні пастки.

На деокупованих територіях, сапери знаходили в побутових приладах та навіть дитячих іграшках. Повідомляє NNS.

Після деокупації населеного пункту фахівці радять після розмінування територій працівниками ДСНС. Але і після їх роботи треба бути обережним. Оскільки небезпека може чекати будь-де, де раніше був ворог.

Голова асоціації саперів України Тімур Пістрюга нагадав, що небезпечними для життя можуть бути:

  • міни;
  • боєприпаси, що не розірвались;
  • деталі від боєприпасів;
  • боєприпаси, залишені у сховках.

Українцям розповіли, що робити якщо побачили вибухівку

Джерело

Що робити, якщо окупанти депортували дитину – Мінреінтеграції

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