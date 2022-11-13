Українцям розповіли, що робити якщо побачили вибухівку. Відступаючи від своїх позицій російські війська залишають після себе вибухівку та мінні пастки.

На деокупованих територіях, сапери знаходили в побутових приладах та навіть дитячих іграшках. Повідомляє NNS.

Після деокупації населеного пункту фахівці радять після розмінування територій працівниками ДСНС. Але і після їх роботи треба бути обережним. Оскільки небезпека може чекати будь-де, де раніше був ворог.

Голова асоціації саперів України Тімур Пістрюга нагадав, що небезпечними для життя можуть бути:

міни;

боєприпаси, що не розірвались;

деталі від боєприпасів;

боєприпаси, залишені у сховках.

Українцям розповіли, що робити якщо побачили вибухівку

Джерело

Що робити, якщо окупанти депортували дитину – Мінреінтеграції