Українцям пояснили, чи потрібно повторно робити щеплення проти COVID-19. Якщо торік Ви пройшли повний курс щеплення, то достатньо зробити тільки бустерну дозу.
Бустерна доза продовжить захист від важкого перебігу захворювання. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу НСЗУ.
Що потрібно зробити дорослим перед бустерним щеплення
- Щоб зробити бустерне щеплення дорослі спочатку мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19. Одну дозу Janssen або дві дози будь-якої іншої дозволеної в Україні вакцини;
- Бустерне щеплення треба зробити через п’ять місяців після первинного курсу всім людям від 18 років;
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується зробити друге бустерне щеплення через чотири місяці після першого;
- Якщо пропустили термін введення бустерної дози – зробіть його в зручний для вас час.
Отримати бустерне щеплення від COVID-19 можна безплатно в будь-якому пункті щеплень. Їх адреси та контакти можна знайти за посиланням.
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