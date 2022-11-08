Українцям пояснили, чи потрібно повторно робити щеплення проти COVID-19. Якщо торік Ви пройшли повний курс щеплення, то достатньо зробити тільки бустерну дозу.

Бустерна доза продовжить захист від важкого перебігу захворювання. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу НСЗУ.

Що потрібно зробити дорослим перед бустерним щеплення

Щоб зробити бустерне щеплення дорослі спочатку мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19. Одну дозу Janssen або дві дози будь-якої іншої дозволеної в Україні вакцини;

Бустерне щеплення треба зробити через п’ять місяців після первинного курсу всім людям від 18 років;

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується зробити друге бустерне щеплення через чотири місяці після першого;

Якщо пропустили термін введення бустерної дози – зробіть його в зручний для вас час.

Отримати бустерне щеплення від COVID-19 можна безплатно в будь-якому пункті щеплень. Їх адреси та контакти можна знайти за посиланням.

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