Українці з деяких районів отримають додатково по 2200 гривень допомоги від держави

Українці з деяких районів отримають додатково по 2200 гривень від держави, повідомляє NNS, посилаючись на пресслужбу Мінреінтеграції. Йдеться про нещодавно звільнені території.

З наступного місяця жителі щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2200 грн. Про це 2 жовтня повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, її цитує пресслужба Мінреінтеграції.

Верещук зазначила, що для жителів звільнених від ворога міст і сіл передбачена також допомога від держави та благодійників: як гуманітарна, так і фінансова.

“Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на всі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Окрім того, з наступного місяця ці громадяни отримуватимуть ще одну додаткову допомогу – 2200 грн”, – повідомила вона.

У Мінреінтеграції нагадали, що на звільнених Харківській і Херсонській областях триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично проживали там на момент деокупації, через “Укрпошту” можуть отримати разову грошову допомогу 1200 грн.

Укрпошта виплатить разову грошову допомогу у 1200 гривень — хто і як може отримати