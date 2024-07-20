Президенту Володимиру Зеленському направили петицію, в якій просять не підписувати закон про скасування переведення годинників на літній час, передають «Новини України – НСН»

Петиція зареєстрована на сайті Президента.

Чому українці просять Зеленського не підписувати закон про скасування переведення годинників

Згідно з ухваленим 16 липня Верховною Радою законом, востаннє українці переведуть свій годинник восени на зимовий час і на ньому так і залишаться.

Проте, відповідне ухвалене рішення несе за собою значні проблеми та незручності насамперед для громадян. Так, тепер згідно «нового часу» – світанок влітку наставатиме близько 3 години ночі (нині – 4 ранку), особливо відчутно це буде на сході країни. А сутенітиме відповідно близько 20 вечора, – сказано в петиції

Як зазначає автор, до того ж таке рішення не принесе користі і в питанні економії електроенергії, особливо враховуючи втрачені потужності та постійні атаки на нашу енергосистему з боку росії.

Оскільки тепер буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів та підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени», – йдеться у документі.

Ще автор згадує про різницю у часі з Європою.

Також через «зимовий час» у нас буде цілих дві години різниці з Європою, що буде суттєво впливатиме на ефективність нашої співпраці з партнерами. Отже, відповідний законопроєкт є абсолютно недоопрацьованим та шкідливим для всієї країни, – резюмують у петиції

Петицію зареєстровано 18 липня. Поки що її підписали лише кілька десятків громадян. Для збору підписів є ще 90 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали: Світанок о третій ночі, але краще для здоров’я: скасування літнього часу – плюси і мінуси