Українці, яких перевели на “Нафтогаз”, стикнулися з проблемою – в чому причина

Приблизно 98% побутових споживачів газу або 12 мільйонів українських сімей, яких перевели на обслуговування до газопостачальної компанії “Нафтогаз України”, скаржаться на компанію.

Справа в тому, щр компанія не забезпечила їх нормальним сервісом, адже телефоном їм відповідає автовідповідач, а у соціальних мережах – боти.

Про це NNS дізнався з повідомлення дізнався зі статті “Колапс на ринку газу. Люди хапаються за серце через платіжки, “Нафтогаз” розводить руками” на сайті “Главком“.

“Перше, що побачили мільйони споживачів газу, коли їх перевели до “Нафтогазу”, – відсутність сервісів. Якщо в грудні газопостачальна компанія обслуговувала 1,8 млн споживачів, то червні ця кількість зросла майже всемеро до 12,6 млн. Справитися з таким зростанням “Нафтогаз” просто не зміг”, – йдеться у матеріалі.

Журналісти також помітили, що на сторінці “Нафтогазу” у Facebook українці залишають сотні коментарів про те, що не можуть додзвонитися на гарячу лінію, а якщо додзвонюються, то їм відповідає автовідповідач.

Також із чат-бота у соцмережі зникла можливість зв’язатися з підтримкою – у компанії це пояснили “доопрацюванням розділу”.



Скарги споживачів на відсутність “живого” зв’язку з консультантами

(скрін з Facebook)

Крім того, зазначається, що у “Нафтогазу” не вистачає людських ресурсів, зі збільшенням кількості клієнтів не справляється також і сайт компанії. При спробі відкрити сторінку особистого кабінету користувачі часто бачать повідомлення про помилку “Забагато спроб входу” та прохання спробувати увійти пізніше.

Сайт “Нафтогазу” відмовляє при спробах зайти в особистий кабінет

(скрін з Facebook)

Зараз більшість проблем, що виникають у споживачів із сайтом, консультанти “Нафтогазу” змушені вирішувати у ручному режимі, але незначна кількість консультантів не дозволяє відповісти на сотні тисяч питань, які з’являються у нових клієнтів компанії.

Проблеми клієнтів менеджери змушені вирішувати в ручному режимі

(скрін з Facebook)

В матеріалі припускається, що у “Нафтогазі” ще на початку травня знали про те, що більшість постачальників в країні (так звані газзбути) не мають газу для своїх споживачів, і всі вони потраплять до постачальника “останньої надії”, а від нього – на обслуговування до самого “Нафтогазу”. Своєчасне реагування державної компанії могло б не допустити проблем, з якими стикнулися споживачі.

Нагадаємо, з 1 червня 2022 року 98% побутових споживачів газу були автоматично переведені на обслуговування до постачальника “останньої надії” (ППН), а згодом до ГК “Нафтогаз України”.

Така ситуація на ринку газу склалася через вимоги, які висунув до постачальників Кабінет міністрів України в рамках запровадження нового механізму ПСО (постанова КМУ №489 від 29.04.2022). Умови цього ПСО не зміг виконати жоден великий постачальник в Україні, окрім ТОВ “Полтавагаз збут”.