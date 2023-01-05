Український воїн шокував французьких журналістів – чим він їх так здивував

Український воїн, бойовий медик Євген шокував французьких журналістів. Чим саме він так сильно здивував їх, розповів Телеграм-канал Оперативний ЗСУ, передає НСН.

Коли журналістам одного з французьких видань представили Євгена вони, м’яко кажучи, здивувалися. Адже виявилося, що звичайний бойовий медик піхотного батальйону вільно володіє англійською мовою.

Фіксер-перекладач спокійно палив біля магазину. Його послуги цього разу не знадобилися. Ще більше здивувало представників іноземного ЗМІ, що людина у формі, бронежилеті та шоломі має науковий ступень професора, – пише Оперативний ЗСУ.

У цивільному житті Євген – фінансовий аналітик із чотирма вищими освітами за плечима. Серед яких дипломи Київського національного економічного університету, Національного університету імені Шевченка та Лондонської школи економіки. Купа наукових робіт у галузі фінансів, економіки та банківської справи. Але все це залишилось там, 24 лютого 2022 року. Життя поставило вибір: працювати у теплому та затишному офісі або взяти до рук зброю, щоб захищати свою, Богом дану землю.

Євген обрав друге…

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