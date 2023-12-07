Український військовий у полоні втратив 77 кілограмів – Лубінець

Український військовий у полоні втратив 77 кілограмів. Про це розповів омбудсман України Дмитро Лубінець, повідомляє УНН, передає НСН.

Лубінець відзначив жахливі умови, що суперечать Женевським конвенціям.

Українські захисники, які потрапили в полон до окупантів перебувають в жахливих умовах. Омбудсман України Дмитро Лубінець під час свого виступу на міжнародній конференції “Свобода або страх” розповів про випадок, коли український військовий втратив в полоні рф 77 кілограмів.

По фотографіях ви бачите, коли ми повертаємо наших героїв, героїнь додому, ви бачите в якому вони стані. Найбільша офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону, це втрата 77 кілограмів – сказав Дмитро Лубінець. “На моє запитання “Чим вас годували?” він сказав: “Таке було враження, що це просто зафарбована вода”, – додав він.

Омбудсман наголосив на тому, що Україна забезпечує гідні умови для військовополонених росіян. Проте ставлення загарбників до українців порушує Женевські конвенції.

Ми навіть не знаємо де вони знаходяться. Ми не знаємо їхню цифру. У нас немає доступу до навіть верифікації. Листи ніхто нікому не пише. Ця система не працює, – наголошує Лубінець

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