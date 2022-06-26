Українських біженців позбавлять виплат на Батьківщині. Яких саме, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає NNS, посилаючись на РБК-Україна.

Кабмін визначив нові умови виплат по безробіттю для українців, які виїхали з країни. Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

За його словами, українці тепер втрачають статус та виплати по безробіттю, якщо вони перебувають за кордоном понад 30 днів під час дії воєнного стану в країні.

Зазначимо, що станом на першу третину червня, тікаючи від бойових дій, з України виїхали 4,8 мільйона громадян, в основному жінки та діти. Водночас від 24 лютого сюди встигли повернутися вже 2 млн громадян. Таку статистику від Держприкондонслужби наводить очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в етері телемарафону.

Такі цифри різко контрастують з підрахунками ООН, в міжнародній організації востаннє заявляли про 6,5 мільйонів громадян, які виїхали з України через війну.

Лібанова переконана, що у разі завершення гарячої фази, в країну не повернуться від 500 до 600 тисяч осіб, а якщо вона все ж триватиме, то громадяни й далі їхатимуть якнайдалі, при можливій відміні заборони на виїзд чоловіків, кількість тих, хто виїхав досягне 5 мільйонів.

На думку директора Інституту демографії, у разі затяжної війни українки адаптуються в інших країнах.