Як українські виробники труб пережили рік війни і що буде далі, зокрема з попитом на продукцію. Про це у своєму матеріалі для delo.ua пише кореспондент Степан Крьока, передає НСН.

Автор нагадує, що для перевезення та експорту труб їх виробники ще до повномасштабної війни активно використовували автотранспорт. Тому логістичні обмеження, з котрими зіткнулись металургійні заводи та видобувники залізної руди через закриття портів, були для виробників труб не такими критичними. А низька вартість логістики в кінцевому продукті дещо нівелювала шкоду через збільшення логістичних ланцюжків.

Щоправда, трубні підприємства здебільшого знаходяться в регіонах близьких до фронту і неодноразово потрапляли під обстріл. А деякі перевізники на початку війни взагалі відмовлялися їхати в Дніпропетровську область.

Збут у 2023 році був також досить нерівномірним. Внутрішній ринок просів у два рази через падіння будівництва та промислового виробництва. А от експорт приносив хороші доходи здебільшого виробникам труб для нафтогазової галузі. Через високі ціни на нафту і газ, в США активізувалося буріння і суттєво зросли ціни на трубну продукцію та залишаються досить високими й зараз. А от споживання в машинобудуванні в ЄС ще не відновилося після потрясінь, викликаних пандемією коронавіруса та енергетичною кризою.

Разом з цим скасування антидемпінгових мит, які були введені щодо української трубної продукції в Європі та США допомогло нашій продукції стати конкурентнішою на тих ринках. А експорт туди дозволив втримати галузь у перший рік війни.

Українські виробники труб постраждали від відсутності моря не так сильно, як металурги

Аналітик інформаційно-аналітичного ресурсу ГМК-центр Андрій Тарасенко розповідає, що стан справ в українських виробників труб у 2022 році був дещо кращим ніж у металургів чи гірників. Разом з цим підприємства, котрі виробляли труди досі знаходяться в регіонах близьких до фронту.

“У 2022 році виробництво труб знизилось на 38%. Виробники труб постраждали не так сильно, як металурги оскільки вони здебільшого зосереджені в регіонах де не було таких активних бойових дій. Хоча треба зазначати що той же Нікополь регулярно страждає від обстрілів як і Дніпро. Слід також зауважити, що значним виробником був Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча. Це підприємство у кращі часи виробляло до 25% зварних труб. Якщо ж вирахувати зі статистики ММК ім. Ілліча, то загальне падіння буде не таким вже й великим”, – говорить Тарасенко

Він зазначає, що однією з головних проблем металургів та гірників є логістика – оскільки море заблоковано, вони не можуть вивезти свою продукцію. А от у виробники труб навіть до повномасштабної війни досить активно вивозили свою продукцію автотранспортом.

“В перші місяці війни були певні проблеми пов’язані з заторами на прикордонних переходах. Також, коли зупинилась “Запоріжсталь” були проблеми зі штрипсом (напівфабрикат для виробництва зварних труб). Частину сировини наші виробники до повномасштабного вторгнення завозили з Росії. Але до середини літа підприємства запрацювали на 50-60%. А ціни на труби на світових ринках були досить привабливими, що дозволило активно експортувати продукцію”, – каже Тарасенко

Експерт зауважує, що споживання труб на внутрішньому ринку України у 2022 році знизилось на 50%.

“Таку ж динаміку демонструють основні галузі, що споживають труби – машинобудування та промислове виробництво знизилось на 50-60%, а будівництво на 70%. Ще великим споживачем труб була нафтогазова галузь. Але це доволі капіталомістка, де і в мирний час доволі багато ризиків здебільшого пов’язаних геологією. Зараз галузь в країні працює, але у воєнний час приватних інвестицій туди ніхто вкладати не буде”, – говорить Тарасенко

Він також каже, що імпорт труб в Україну у 2023 році знизився на 50%, але це зниження було зумовлено головним чином зниженням споживання трубної продукції.

“Споживання труб в Україні до повномасштабної війни було на рівні 600 тисяч тонн, в у 2021 році імпортували близько 80 тисяч тонн, тобто це 12%-13%. У 2022 році імпортували десь 37 тисяч тонн при обсягу споживання в 300 тисяч тонн тобто 10-11%. Таким чином імпорт знизився тими ж темпами що і загальне споживання, а частка імпорту збереглася”, – каже Тарасенко.

При цьому експерт зауважує, що галузь за рік війни втрималася на плаву головним чином завдяки експорту особливо у першій половині минулого року.

Високий попит в США

Старший аналітик Dragon Capital Денис Саква говорить, що для виробників труб, як і для усієї промисловості початок 2022 року був досить важким. Дехто на початку війни був змушений зупинити виробництво, особливо у березні. А у другому півріччі 2022 року виробники труб зіткнулися з відключенням світла. Також такі підприємства як “Інтерпайп Ніко тьюб” та “Сернтравіс” знаходяться в місті Нікополі, котрий регулярно обстрілювали росіяни. Разом з цим високий попит на труби з боку нафтогазового сектору допоміг галузі втриматися

“Виробникам труб в Україні дуже допомогли ціни на нафту і газ, котрі були досить високими у 2022 році. Особливо це стосується компанії “Інтерпайп”, котра виробляє труби для нафтогазового сектору. В США у 2022 році досить швидко відновився попит на послуги щодо буріння, що підняло ціни на труби до рекордних рівнів. Разом з цим у ЄС та США познімали всі раніше антидемпінгові мита, котрі були введені щодо продукції українських виробників раніше. Це дозволило посилити конкурентність українських труб на тих ринках. Також у виробників труб не було логістичних обмежень оскільки вони активно вивозили свою продукцію автомобільним транспортом. До того ж на відміну від залізної руди, логістична частка у трубної продукції є невисокою, що робить труби менш чутливими до таких логістичних обмежень як закриття портів”, – говорить Саква

Він зазначає, що попит на трубну продукцію з боку машинобудування у ЄС був не таким високим як зі сторони видобувників нафти та газу в США тож збут труб для потреб промисловості був значно слабшим.

При цьому експерт каже, що наразі ціни на нафтогазові труби в США вже почали просідати, хоча обсяги буріння залишаються досить високими. Однак, якщо ціни на нафту будуть низькими попит на труби теж впаде.

“Короткострокові коливання на нафтовому ринку навряд чи вплинуть на попит на труби. Якщо цей тренд падіння ціни буде довготривалим, то ми звісно побачимо падіння видобутку та падіння цін на труби. Але за поточних цін на Brent 70 і вище великої проблеми для виробників нема”, – резюмує Саква

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