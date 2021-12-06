Українські військові показали своїх котиків – супер підбірка фото

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Украинские военные

Війна війною, а кіт повинен в хаті бути! Так вважають українські військові, які дуже люблять своїх пухнастиків, а ті відповідають взаємністю, створюючи відчуття затишку навіть в окопі, гамуючи душевний, а іноді й фізичний біль мужніх чоловіків і відважних дівчат.

NNS у День Збройних Сил України пропонує вашій увазі супер підбірку фото бойових котів, зібрану нами на сторінках військовослужбовців. Декого з бійців, яких ви побачите тут, на жаль, вже немає на цьому світі. Хтось повернувся додому. Хтось продовжує боронити батьківщину в зоні проведення ООС на сході. Всі вони різні – з різних куточків України. А об’єднує їх – любов до України і, звичайно ж, до котиків.

Українські військові показали своїх котиків

Любов – це…

Українські військові показали своїх котиків

Хто там?

Українські військові показали своїх котиків

Без мене нікуди

Українські військові показали своїх котиків

Солодка парочка

Українські військові показали своїх котиків

Ворог не пройде

Українські військові показали своїх котиків

Друзі

Українські військові показали своїх котиків

Що ти кажеш, треба написати?

Українські військові показали своїх котиків

Українські військові показали своїх котиків

Вартовий

Українські військові показали своїх котиків

Додому!

Українські військові показали своїх котиків

Українські військові показали своїх котиків

Українські військові показали своїх котиків

Образився

Українські військові показали своїх котиків

Українські військові показали своїх котиків

Українські військові показали своїх котиків – ці фото нікого не залишать байдужими

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