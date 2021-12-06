Українські військові показали своїх котиків – супер підбірка фото

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NNS у День Збройних Сил України пропонує вашій увазі супер підбірку фото бойових котів, зібрану нами на сторінках військовослужбовців. Декого з бійців, яких ви побачите тут, на жаль, вже немає на цьому світі. Хтось повернувся додому. Хтось продовжує боронити батьківщину в зоні проведення ООС на сході. Всі вони різні – з різних куточків України. А об’єднує їх – любов до України і, звичайно ж, до котиків.

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