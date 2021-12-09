Українцям поставлять 50 питань під час перепису населення: про що питатимуть

Схвалено Програму перепису населення України у 2023 році, в ході якого українцям поставлять більше 50 питань. Про що саме питатимуть, NNS розповість, посилаючись на Державну службу статистики.

8 грудня 2021 року, відбулося спільне засідання Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України, на якому було схвалено Програму перепису населення України у 2023 році. Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить більше 50 питань і визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення.

У своєму виступі академік НАН України Елла Лібанова акцентувала, що «людський капітал є основною рушійною силою розвитку країни». Інформаційна цінність перепису населення здебільшого залежить від переліку запитань, за якими здійснюється опитування населення, отримання відповідей на які створить інформацію, яка дозволить охарактеризувати умови життя кожної людини та її роль у домогосподарстві, сім’ї та суспільстві в цілому, а також провести міжнародні співставлення.

Про що питатимуть українців

Голова Держстату Ігор Вернер представив проєкт Програми всеукраїнського перепису населення та основні блоки запитань, за якими буде здійснюватися збирання інформації, зокрема щодо:

основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);

етнічного походження, мовних ознак та громадянства;

освіти;

джерел засобів існування;

зайнятості;

міграційної активності;

визначення статусу інвалідності;

житлових умов.

Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму відеозверненні до учасників засідання наголосив на необхідності проведення перепису задля майбутнього ефективного розподілу коштів та прийняття рішень на основі якісних статистичних даних і подякував науковій спільноті за активну участь у підготовці програми перепису.

З рішенням провести перепис привітав Україну Голова Фонд Народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine Хайме Надаль та запевнив, що Фонд надаватиме всебічну підтримку Уряду України під час проведення перепису населення.

Учасники засідання одностайно підтримали важливість проведення Всеукраїнського перепису населення та запропонований Державною службою статистики проєкт Програми його проведення у 2023 році.

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