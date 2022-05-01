Українцям можуть відключати світло за борги: як цього уникнути

Попри обіцянку ставитись толерантно до тих, хто не в змозі сплачувати «комуналку» під час війни, українцям можуть відключати світло за борги. Про це повідомляють, посилаючись на свіжу постанову НКРЕКП, Факти, передає NNS.

Згідно прийнятої постанови, якщо споживач електроенергії не має можливості розрахуватися за неї, він зобов’язаний попередити про це своїх постачальників. Інакше залишиться без світла.

При цьому НКРЕКП зобов’язала постачальників провести роз’яснювальну роботу серед споживачів про те, що є можливість оплачувати рахунки за світло онлайн, а також наголосити на важливості передачі показників лічильників.

У разі своєчасного попередження свого постачальника українців не відключатимуть від електроенергії до того, поки в країні діє воєнний стан, а також протягом 30 днів після його скасування.

При цьому всупереч «довоєнним» планам підвищення плати за світло не буде, і платити за електроенергію українці будуть за такими тарифами:

до 250 кВт * год (включаючи весь обсяг споживання) — 1,44 гривні за 1 кВт * год;

понад 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) — 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Не підвищиться під час воєнного стану і ціна на газ.