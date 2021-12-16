Міністр цифрової інформації України Михайло Федоров повідомляв, що виплати «тисячі за вакцинацію» почнуться 20-21 грудня – після вирішення усіх бюрократичних питань. Але українці почали отримувати «тисячу Зеленського» вже сьогодні, 16 грудня, передає NNS, посилаючись на Канал-24.

Вакциновані українці 16 грудня почали отримувати тисячу гривень, яку ініціював Володимир Зеленський. Гроші надійшли на окрему картку – “єПідтримка”. Наразі гроші отримали ще не всі. Спершу вони надійшли користувачам “Монобанку”.

Чому виплати почалися раніше?

Клієнтам “Монобанку” нарахували гроші раніше, бо фінустанова вирішила оплачувати їх одразу після надання заяви. “З державою ми проведемо розрахування самі”, – наголосили у банку.

Співзасновник проєкту “Монобанк” Олег Гороховський запевнив, що 1000 гривень впродовж 16 грудня отримають пів мільйона українців, які подали заявки. Водночас з 20 – 21 грудня клієнти фінустанови отримуватимуть гроші одразу після подачі заяви.

На що можна витратити гроші

Квитки на поїзд чи літак в межах України;

квитки у кіно, театри, концертні зали, виставкові центри та музеї;

абонементи у спортзали, фітнес-центр, басейни;

книги.

Також у Кабміні обіцяють, що українці старші 60 років зможуть витратити отриману тисячу на ліки.

У Мінцифри прогнозують збій у Дії

Федоров припустив, що 19 грудня реєстри Дії можуть не витримати та “впасти”. Все через прогнозований наплив охочих отримати “тисячу Зеленського”. Наразі у відомстві роблять все можливе, аби додаток у цей день працював без перебоїв.

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