Україна втрачає ще одне місто: росіяни готують швидкий штурм

Україна втрачає ще одне місто на Донеччині: росіяни готують швидкий штурм.

Росіяни окупували кілька сіл і готуються штурмувати Селидове. Про це повідомляють аналітики.

Російські загарбники остаточно захопили село Птиче та прорвалися у більш південні Михайлівку, Мемрик і Калинове, а також окупували великі сусідні території на південному фасі Покровського напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState», передають «Новини України – НСН» з посиланням на «Реал».

Україна втрачає Селідове

На скріні мапи нижче пунктиром і штриховкою червоно-коричневого кольору забарвлено втрачену територію, на якій за вчора закріпилися загарбники. Також суттєво змістилася в наш бік сіра зона активних боїв.

Тим часом вже сьогодні різні джерела вказують, що окупанти просунулися ще далі і очевидно готуються швидко захопити місто Селідове, як це вже майже зробили з сусідньою Новогродівкою.

Блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) о 14:08 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив:

«В Мемрику і Маринівці скупчення орків величезне, я так розумію, незабаром почнуться штурми в напрямку Селідового. Також ворог має просування на захід від Новогродівки».

Захисник, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», о 14:10: «Орки окупували населений пункт Мемрик, Покровський напрямок».

Новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 15:10: написав:

«Росіяни підтягують резерви у Мемрик та Маринівку, дуже багато живої сили. Скоріше за все, готуються до повноцінного штурму міста Селидове».

Нагадаємо, з Селідового днями оголосили обов’язкову евакуацію родин з дітьми.

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