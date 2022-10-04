Україна офіційно відмовилася від переговорів з Путіним – Зеленський підписав указ

Україна офіційно відмовилася від переговорів з Путіним. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня, предає NNS.

Серед іншого, рішення РНБО передбачає відмову України від переговорів із главою РФ Володимиром Путіним.

Текст відповідного документа (указ №679/2022) було опубліковано на сайті Офісу президента України 4 жовтня. Зазначимо, що підпис під ним український лідер поставив ще в день засідання РНБО (30 вересня).

Першим пунктом у рішенні Ради нацбезпеки вказано наступне: “Констатувати неможливість переговорів із президентом Російської Федерації В. Путіним”.

Нагадаємо, що Зеленський 30 вересня зробив резонансну заяву про вступ України до НАТО в прискореному режимі. Цього ж дня у спеціальному зверненні до народу він сказав, що Київ готовий розглянути можливість переговорів з іншим президентом Росії, але не з Путіним.

“Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії”, – сказав Зеленський.

Таким чином Київ відповів на оголошення Путіним під час урочистої “церемонії” у Кремлі анексії чотирьох областей України.

В Офісі президента тоді закликали “не звертати уваги на тих, кому час пити таблетки”, і заявили, що звернення Путіна не дивилися.

Секретар РНБО Олексій Данілов пізніше повідомив, що рішення про відмову від переговорів усі члени Ради нацбезпеки й оборони підтримали одноголосно. Йдеться саме про переговори з країною, якою править чинний президент Путін.

Данілов зазначив, що Київ готовий проводити переговори з Москвою про суму контрибуцій і репарацій, які агресор виплачуватиме постраждалим українцям.

Зазначимо, що сьогодні, 4 жовтня, радфед росії одностайно ратифікував договори про прийняття ‘ДНР’, ‘ЛНР’, Запорізької і Херсонської області до складу рф. Проте, для України це нічого не змінює, ми як звільняли, так і будемо звільняти тимчасово окуповані території.

Зеленський готовий до переговорів з Путіним: заява