Годовалый ребенок погиб во время пожара на Днепропетровщине

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На Днепропетровщине произошел страшный пожар. Сгорел дом. Внутри на момент приезда спасателей оставался годовалый мальчик. К сожалению, ребенок погиб. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

19-го января в 08:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Попова города Павлоград.

По указанному адресу были направлены отделения 27-й и 37-й государственных пожарно-спасательных частей 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома.

Взрослые успели покинуть горящий дом. Также до прибытия пожарно-спасательных подразделений соседи вынесли из дома 4-летнего мальчика.

Но, к сожалению, еще одного ребенка спасти не удалось. Пожарные обнаружили тело погибшего годовалого мальчика в одной из комнат дома.

Пожар локализован в 09:32 и ликвидирован в 10:38.

Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждена крыша дома на общей площади 70 кв. м.

К тушению пожара привлечены 19 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.