На Днепропетровщине малышку после ДТП отказался принимать врач: ребенок погиб (видео)

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На Днепропетровщине сегодня, 12 января, произошла трагедия. В Новомосковске автомобиль после ДТП отбросило на пешеходов. Погиб двухлетний ребенок. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на местные СМИ.

Сообщается, что мама с малышкой ждали разрешающий сигнал светофора возле пешеходного перехода. В этот момент на дороге произошло столкновение двух легковых автомобилей, и один из них отбросило на обочину. В результате двухлетняя девочка получила тяжелые травмы.

Не дожидаясь скорую, мать остановила машину, и они помчались в ближайшую больницу – Новомосковскую городскую. Но помощи там не получили. Встретивший их врач отказался осмотреть девочку.

В соцсетях люди пишут, что причиной якобы стало то, что эта больница отведена под лечение ковида. Также сообщается, что маму с девочкой направили в Новомосковскую районную больницу, однако по дороге ребенок умер.

Ситуацию прокомментировал городской голова Новомосковска Сергей Резник. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на официальный сайт города.

Сергей Резник заявил, что врач, отказавшийся принимать девочку, уволен, а начмед больницы получил выговор.

"Я вообще не понимаю, как можно прокомментировать такие действия врача. Мы сделали выводы, в том числе кадровые. Будем в дальнейшем проводить расследование, в результате чего произошло такое и как сделать так, чтобы такого больше не произошло вообще никогда»,

– заявил городской голова Новомосковска.

Сергей Резник выразил глубокие соболезнования семье погибшей.

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