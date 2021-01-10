На Днепропетровщине в результате взрыва запала от гранаты пострадали двое детей

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На Днепропетровщине произошел несчастный случай с серьезными последствиями. От взрыва запала гранаты пострадали двое детей, одному из которых всего 5 лет. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В сообщении отмечается, что 9-го января в 20:20 при сверке со скорой медицинской помощью «103» поступила информация, что в результате взрыва запала от гранаты на улице Некрасова города Каменское травмированы двое детей.

При неизвестных обстоятельствах произошел взрыв запала от гранаты РГД-5. В результате взрыва мальчик 2015 года рождения получил осколочные травмы лица и живота, госпитализирован в КУ “Днепропетровская областная детская клиническая больница” и подросток 2006 года рождения получил огнестрельное ранение 1-го и 5-го пальца правой кисти, осколочные ранения лица, госпитализирован в КУ “Днепропетровская областная детская клиническая больница”.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области к месту происшествия не привлекались.