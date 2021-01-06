Под Днепром погиб сын Геннадия Корбана и его одноклассница – СМИ (фото, видео)

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Ряд СМИ сообщили сегодня, 6 января, о гибели 16-летнего сына бизнесмена Геннадия Корбана и его одноклассницы, информирует NNS .

Сын украинского бизнесмена Геннадия Корбана погиб 5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области. Об этом сообщило издание "Deтектив.info" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, сын политика погиб вместе с одноклассницей Юлией Васик.

Telegram-канал "Карточный Офис" написал, что школьник Лев Корбан пропал днем во вторник после того, как уехал кататься с одноклассницей на багги (небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью)

Позже полиция обнаружила на дне реки багги, а в нем тела двух погибших подростков.

"Днепр оперативный" сообщил, что происшествие произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура.

По данным издания, 16-летний подросток приехал к однокласснице в Новоалександровку из Днепра, они отправились кататься. Мать девочки, встревоженная долгим отсутствием детей, сообщила в полицию об их исчезновении.

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.

На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса багги с телами погибших ребят достали из реки. Все обстоятельства и подробности произошедшей трагедии будут устанавливать правоохранительные органы.

Сам бизнесмен пока не подтвердил смерть сына. Однако Корбану выразил соболезнования в сети народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Мои глубочайшие соболезнования Геннадию Корбану... Просто нет слов..."

– написал нардеп.

Отметим, кроме Льва, у Корбана есть еще трое сыновей.