«Взорвали петарду во рту»: на Днепропетровщине зверски расправились с молодым парнем

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На Днепропетровщине произошло резонансное убийство, жертвой которого стал 26-летний парень. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на региональные СМИ.

Убийство произошло в Павлограде и потрясло весь город. Изувеченное тело Александра Журавлева обнаружили на улице 3 января.

Об этом преступлении пишет, в частности днепровское издание dnepr.info. Сообщается, что молодой человек вероятно погиб вследствие взрыва петарды. Неизвестные поместили ему взрывное устройство прямо в рот.

По данному факту полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также всех причастных к совершению преступления и просят всех владеющих ценной информацией обратиться в Павлоградский отдел полиции. (ул. Шевченко, 51), или по телефонам (066) 283 53 06 (дежурная часть), (066) 414 57 35 (розыскная группа).

При этом в социальных сетях родственница убитого возмущается действиями полиции.

« …Вчера от нас не брали заявление, препятствовали, чтобы мы признали себя потерпевшей стороной, с такими страшными увечьями тело отдали на захоронение, остаются вопросы к судмедэксперту. И если через месяц в экспертизе будут указаны не все увечья и ссадины, мы пойдем на эксгумацию. Сегодня через жалобу на «горячую линию» мы открыли уголовное производство и признали себя потерпевшей стороной. В 23.00 Саша позвонил бабушке и сказал, что ему нужно срочно выезжать из города. Накануне он говорил, что ему угрожают. Он мне рассказывал, что ему угрожали, за ним следили»,

— написала написала тетя погибшего Александра Журавлева Ольга.

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