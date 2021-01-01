Взрослые выбрались, а ребенок утонул: трагедия в новогоднюю ночь на Днепропетровщине

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На Днепропетровщине произошло ДТП, в котором погиб маленький ребенок. Авария случилась в новогоднюю ночь. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В Петропавловском районе легковой автомобиль ВАЗ 2101 слетел с моста в реку Самара.

ДТП произошло 31 декабря в 23:36 в селе Марьина Роща. Прибывшие на место аварии спасатели установили, что водитель ВАЗа не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся с моста в реку Самара. В легковушке в момент ДТП находились три человека: сам водитель 1977 года рождения, женщина 1982 года рождения и двухлетний ребенок.

Пострадавшие самостоятельно выбрались из автомобиля и попутным транспортом отправились в медицинское учреждение. Медики констатировали смерть ребенка (вследствие утопления).

На данный момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Работы по извлечению автомобиля утром 1 января не проводились из-за следственных действий. По состоянию на 06:32 автомобиль все еще находился в реке.