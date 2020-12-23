На Днепропетровщине поезд сбил 11-летнего мальчика (видео)

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На Днепропетровщине поезд сбил 11-летнего мальчика. Ребенок в больнице в очень тяжелом состоянии. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на сюжет ТСН и волонтера Александру Сова-Тимощенкову.

ЧП случилось вчера, 22 декабря, примерно в 11:44 около станции Каменское-Пассажирский. Электропоезд, двигаясь со стороны Днепра, наехал на 11-летнего мальчика. В результате происшествия, пешеход получил тяжелые телесные повреждения.

У пострадавшего диагностировали комбинированную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рублено-рваные раны головы, кому третьей стадии.

В сюжете уточняется, что пятиклассник возвращался домой и переходил через железнодорожное полотно. Это самый короткий путь от конечной остановки городской маршрутки. Мальчик хотел сократить путь, и как раз пропускал один поезд, когда из-за рога выехал другой – ремонтный. Его школьник не увидел…

На данный момент Костю спасают в реанимации Днепропетровской областной детской больницы. Благотворительный фонд открыл сбор средств на лечение ребенка.