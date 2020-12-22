В Кривом Роге мужчина покончил с собой из-за страха перед коронавирусом

22 груд. 2020
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В Кривом Роге мужчина совершил суицид из-за страха заболеть коронавирусом. Об этом NNS  сообщает, ссылаясь на Днепр оперативный.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что мужчина покончил с жизнью, перерезав себе вены на руках канцелярским ножом. Следов насильственной смерти на теле погибшего не было, а в квартире была найдена предсмертная записка следующего содержания:

"Не могу больше справится со страхами к коронавирусу, одиночество достало, пишу в здравом уме и при памяти. София, люби нашу маму, она святая. Тело оставьте в морге для врачей",

- написал погибший.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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