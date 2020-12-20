На трассе Днепр-Кривой Рог загорелся автобус с пассажирами (фото)

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На трассе Днепр – Кривой Рог (М-04) на Днепропетровщине во время движения сегодня, 20 декабря, загорелся автобус с пассажирами. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о происшествии поступило 20 декабря в 7:40. Во время инцидента в салоне находилось 7 пассажиров и водитель.

Прибывшие на место ЧП спасатели, установили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон". Все пассажиры покинули салон транспортного средства до их приезда.

Отмечается, что огнем уничтожено автобус на площади 21 м. кв. К тушению были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники ГУ.