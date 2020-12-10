Задержана преступная группировка, которая грабила стариков под предлогом проверки счетчиков

Полиция задержала этническую преступную группу, участники которой под предлогом проверки счетчиков грабила пожилых людей. Злоумышленники орудовали в разных регионах Украины. Жертвами их преступлений стали и жители Марганца. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Национальную полицию в Днепропетровской области.

Пятеро задержанных подозреваются в совершении преступлений на территории Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей.

8 декабря в полицию Марганца поступило сообщение о том, что в дома местных жителей ворвались трое неизвестных лиц в масках. Нападавшие били и душили 79-летнего мужчину и его 80-летнюю жену, требуя у них деньги. Затем, завладев мобильным телефоном и около 20 тысячами гривен, покинули место преступления.

Днем ранее в Апостоловском районе двое мужчин и женщина проникли в дом 74-летнего мужчины. Злоумышленники завладели его пенсионным удостоверением и банковской карточкой.

Как выяснили правоохранители, к совершению этих преступлений причастны три женщины и двое мужчин в возрасте от 25 до 59 лет. Злоумышленники под предлогом проверки счетчиков проникали в помещения пожилых людей, после чего избивали их и грабили.

9 декабря сотрудниками Управления уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны все члены преступной группы. Во время обысков в автомобиле задержанных правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к ограблениям, а также две гранаты «РГД-5».

Сейчас все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данным фактам следователями открыты уголовные производства по ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.